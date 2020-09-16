Украинские пенсионеры начнут получать дополнительные компенсационные выплаты 2021 года.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 16 сентября.

Также было утверждено, что индексация пенсий в Украине будет проходить ежегодно 1 марта.

Кроме прочего, пенсии в Украине в 2021 году дополнительно вырастут для таких категорий:

ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

Согласно предварительным подсчетам, реализация данного законопроекта обойдется в 4,5 млрд грн.

Как мы уже рассказывали ранее, у пенсионеров, которые проживают на оккупированном Донбассе, после отмены карантина в Украине, будет 30 дней на верификацию в отделениях «Ощадбанка».

Тем временем, минимальная пенсия в Украине с 1 декабря будет повышена до 1769 гривен, максимальная — 17 690 гривен.