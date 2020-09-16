13 сентября в 40 регионах России, а также на территории аннексированного Крыма и Севастополя, прошло голосование в депутаты местных органов власти. Результаты голосования, которое провели на украинском полуострове, отказываются признавать в Европе.

С официальным заявлением уже выступила Варшава. Министерство иностранных дел Польши отказывается признать итоги «выборов» в аннексированном Крыму.

«Выборы губернатора Севастополя были незаконными, как и голосование за кандидатов в так называемый государственный совет Республики Крым, так называемое законодательное собрание Симферополя, а также так называемый сельский совет Раздольненского района», — говорится в заявлении МИД.

МИД Польши напомнил, что в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года российская аннексия Крыма признана явным нарушением международного права. Также польские дипломаты заявили о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Тем временем в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов. В этом году они пройдут уже по новым правилам — как в Украине будут проходить местные выборы — инфографика.

Разработаны рекомендации по проведению местных выборов в условиях COVID-19 Центральной избирательной комиссии Украины совместно с Министерством здравоохранения.