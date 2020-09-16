Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинение оппозиционеру и одному из лидеров Координационного совета Марии Колесниковой.

В настоящее время оппозиционерка продолжает находиться под стражей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Колесникову обвиняют по ч.3 ст.361 — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет» Уголовного кодекса Беларуси.

В СК также заявили, что расследование дела Колесниковой все еще продолжается.

Напомним, Мария Колесникова была задержана на территории Беларуси вблизи пункта пропуска с Украиной.

Как утверждают белорусские пограничники, она якобы пыталась покинуть территорию Беларуси. Но в Координационном совете заявили, что Колесникову пытались насильно вывезти в Украину.

Как мы уже рассказывали ранее, член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет, требуя возбудить уголовное дело о похищении и об угрозах убийством со стороны сотрудников милиции и КГБ.

В то же время, Марию Колесникову подозревают в захвате власти в республике.