Россия в очередной раз пыталась сорвать переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 15 сентября.

Подробности рассказал один из представителей ТКГ, куда входит Украина, Россия и ОБСЕ.

Он утверждает, что Россия последние три месяца регулярно блокирует переговоры, в целом их повестка дня не меняется.

«Уже три месяца одно и то же. Повестки дня переговоров, как таковой, нет. Обсуждаем все то же самое. Вчер они снова блокировали переговоры. Думаю, сегодня ничего не изменится», – предположил он.

На последней встрече ТКГ, которая прошла 2 сентября участники договорились о:

полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня, все согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима «тишины»;

противоминной деятельности и координатах 19 приоритетных участков разминирования;

четырех очередных участках разведения сил и средств;

четырех очередных участках разведения сил и средств; завершении процесса обмена списками для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Как мы уже рассказывали ранее, российские оккупанты решили усилить контроль за боевиками на Донбассе и создают единую базу биометрических данных террористов.

А в ЦИК заявили, что проведение в октябре выборов на подконтрольных территориях Донбасса, где они ранее были отменены — невозможно.