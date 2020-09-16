В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2958 новых случаев COVID-19. При этом умерло рекордное число пациентов — 76.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине с начала пандемии заболели 162 660 человек. Выздоровели 72 324 человека (+1514 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика по областям на 16 сентября

Винницкая обл — 4976 (+89)

Волынская обл — 6504 (+76)

Днепропетровская обл — 3539 (+108)

Донецкая обл — 2180 (+26)

Житомирская обл — 4543 (+73)

Закарпатская обл — 8829 (+73)

Запорожская обл — 2591 (+88)

Ивано-Франковская обл — 11677 (+167)

Кировоградская обл — 934 (+5)

Киев — 18070 (+356)

Киевская обл — 7207 (+128)

Львовская обл — 17430 (+187)

Луганская обл — 653 (+33)

Николаевская обл — 2171 (+57)

Одесская обл — 10277 (+284)

Полтавская обл — 1307 (+54)

Ровенская обл — 10707 (+72)

Сумская обл — 2640 (+87)

Тернопольская обл — 10004 (+380)

Харьковская обл — 13432 (+272)

Херсонская обл — 702 (41)

Хмельницкая обл — 4133 (+75)

Черновицкая обл — 12493 (+99)

Черкасская обл — 2739 (+51)

Черниговская обл — 2922 (+76).

По состоянию на 15 сентября, в Украине 20 регионов не могут ослабить карантин.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса.