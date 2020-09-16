В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2958 новых случаев COVID-19. При этом умерло рекордное число пациентов — 76.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Украине с начала пандемии заболели 162 660 человек. Выздоровели 72 324 человека (+1514 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика по областям на 16 сентября
Винницкая обл — 4976 (+89)
Волынская обл — 6504 (+76)
Днепропетровская обл — 3539 (+108)
Донецкая обл — 2180 (+26)
Житомирская обл — 4543 (+73)
Закарпатская обл — 8829 (+73)
Запорожская обл — 2591 (+88)
Ивано-Франковская обл — 11677 (+167)
Кировоградская обл — 934 (+5)
Киев — 18070 (+356)
Киевская обл — 7207 (+128)
Львовская обл — 17430 (+187)
Луганская обл — 653 (+33)
Николаевская обл — 2171 (+57)
Одесская обл — 10277 (+284)
Полтавская обл — 1307 (+54)
Ровенская обл — 10707 (+72)
Сумская обл — 2640 (+87)
Тернопольская обл — 10004 (+380)
Харьковская обл — 13432 (+272)
Херсонская обл — 702 (41)
Хмельницкая обл — 4133 (+75)
Черновицкая обл — 12493 (+99)
Черкасская обл — 2739 (+51)
Черниговская обл — 2922 (+76).
По состоянию на 15 сентября, в Украине 20 регионов не могут ослабить карантин.
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