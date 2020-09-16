Предполагаемый организатор покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский, признал свою вину и заявил о готовности пойти на сделку со следствием.

Об этом он заявил на заседании Приморского районного суда Одессы. Напомним, Игоря Павловского обвиняют в сокрытии преступления.

«Прошу суд утвердить соглашение о признании моей вины… Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания», — заявил Павловский.

Отметим, что в обмен на признание вины и сотрудничество со следствием Павловский может получить более мягкое наказание.

Друзья погибшей активситки Гандзюк считают, что сегодня в суде был сделан первый шаг к вынесению приговора.

Родственники погибшей, в свою очередь, настаивают на максимальном наказании для всех виновных в убийстве дочери. Мужа, отца и мать Гандзюк вызовут на следующее заседание суда.

В то же время, защита Павловского выступает против признания родственников Гандзюк потерпевшей стороной.

Как мы уже рассказывали ранее, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Верховной Рады Антонины Шпир, которая была убита в июле 2019 года.

Тем временем, ветерану АТО, музыканту, а также подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, вручили обвинительный акт.