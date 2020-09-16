В скором времени коронавирусная инфекция COVID-19 превратится в сезонное заболевание, как грипп и ОРВИ.

Подробности сообщает MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале «Frontiers in Public Health».

Так, автор исследования доктор Хасан Заракет из Американского университета Бейрута в Ливане подчеркнул, что коронавирус не исчезнет и будет провоцировать вспышки круглый год.

“Поэтому людям придется научиться жить с этим и продолжать применять профилактические меры, включая ношение масок, физическое дистанцирование, гигиену рук и недопущение собраний», – сказал ученый.

А доктор Хади Яссин из Катарского университета отметил, что коллективный иммунитет может появиться только после несколькоих волн COVID-19.

Также, множество респираторных вирусов имеют сезонный характер, особенно в регионах с умеренным климатом.

Например, известно, что грипп и несколько типов коронавирусов, вызывающих простуду, достигают пика зимой в регионах с умеренным климатом, но циркулируют круглый год в тропических регионах

Однако по сравнению с другими респираторными вирусами, такими как грипп, COVID-19 имеет более высокую скорость передачи из-за слабого иммунитета к нему у населения.

Как мы уже рассказывали ранее, COVID-19 подтвердили у 10 хасидов, которые приехали в Украину, чтобы совершить паломничество в Умань. При этом четверо из них при повторном тестировании получили уже отрицательный результат.

А также, школы из-за COVID-19 должны закрываться в последнюю очередь, — так считают во Всемирной организации здравоохранения.