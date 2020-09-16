Украина хочет, чтобы компании Apple и Google заблокировали приложение «ВКонтакте» на ее территории.

Подробности сообщает пресс-служба Министерства информационной политики и культуры в Facebook.

Необходимые меры для этого уже принимаются Службой безопасности Украины и СНБО.

В министерстве подчекривают, что пик активности российских спецслужб обычно приходится на важные события в общественно-политической жизни Украины. А местные выборы могут стать объектом информационной атаки с помощью «ВКонтакте».

«Среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдеров программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требованием изъять мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей», — указано в заявлении.

Напомним, ранее замсекретаря СНБО Украины Сергей Демедюк заявил, что возобновление работы приложения «ВКонтакте» может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами.

Как мы уже сообщали ранее, российская социальная сеть ВКонтакте, ранее заблокированная в Украине, заявила , что нашла возможность обходить блокировку.

Тем временем, Верховная Рада 16 сентября приняла закон №3640, который до 21 апреля 2021 года запрещает забирать ипотечное жилье, приобретенное на валютные кредиты.