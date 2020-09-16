В 2020 году Украина получит 2 млрд долларов за транзит российского газа в Европу.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Я думаю, в этом году цифра будет близка к $2 млрд», — сказал Коболев.

По его словам, в контракте с российским «Газпромом» закреплен принцип «качай или плати», который в период экономического экономического кризиса обеспечит Украине гарантированный доход от транзита газа.

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Как сообщалось ранее, «Нафтогаз Украины» поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС.

Также сообщалось о том, что цена на газ в октябре будет колебаться в районе 4700-5000 грн за тыс. куб.