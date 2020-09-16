В сети показали огромную очередь из «скорых» у приемного отделения одесской больницы, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19.

Снимки опубликовал у себя в Facebook Александр Ивасивка-Навроцкий. По его словам, он насчитал 16 машин, все они стояли у городской больницы №3 в Обсерваторном переулке.

«Я насчитал на территории больницы на Лидерсовском бульваре сразу 16 экипажей «скорых». Четыре из них стояли чуть в стороне, с открытыми дверями. Другие выстроились в очередь. Работник «скорой» как-то профессионально и чуть небрежно, чуть буднично и без лишних эмоций сказал — «Да, очередь в приемное отделение. Приходится ждать». У экипажей, которые ожидали у приемного отделения, двери также были открыты. Мне кажется, что «скорые» простояли на территории больницы с пациентами несколько часов. Одесса. Сентябрь. Солнце. Жара», — комментирует он.

Мужчина также утверждает, что ему уже приходилось видеть и семьи в трауре.

Коронавирус — это фейк: врач показала украинцам очередь из «скорых» под больницей

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Одессе резко ухудшится после того, как местные власти допустили массовые гулянья по случаю Дня города, 2 сентября.

На днях главный санитарный врач Виктор Ляшко и депутат Михаил Радуцкий были замечены без масок в одном из одесских ресторанов. Чиновников не смутило и то, что обслуживающий персонал также был без масок.