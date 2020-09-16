В Одессе в ночь на 16 сентября при пожаре в муниципальном детском лагере «Виктория» заживо сгорели 3 девочки: София Мазур (8 лет), Анастасия Кулинич (9 лет) и Снежана Арпентий (12 лет). Трагедия произошла ровно 3 года назад, но до сих пор практически никто не понес наказания.

Единственными, кого за это время «наказали», стали: экс-директор «Виктории» Петрос Саркисян он побывал в следственном изоляторе, воспитательница Наталья Цокур (Янчик), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, получила условный срок.

При этом дети сгорели по вине чиновников мэрии, привлеченных ими подрядчиков, которые построили корпус с нарушением целого ряда норм пожарной безопасности, сотрудников ГСЧС, которые знали о нарушениях, но реагировали на них формально. Местные СМИ напоминают также, что администрация лагеря в момент пожара в панике забыла о девочках.

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«Можем ли мы считать это торжеством закона и справедливости? Вопрос риторический. Те, кто заказывал возведение двухэтажных деревянных корпусов, таких дорогих и красивых, но опасных и запрещенных для детских учреждений; кто «забыл» о правильной пропитке конструкций; кто устанавливал с нарушениями электрооборудование; кто не заключил договор на техническое обслуживание противопожарной сигнализации (ее прямо перед трагедией и вовсе отключили); из-за кого не работали гидранты и был пуст пожарный водоем; кто, наконец, позволил заселить детей в здания, не принятые в эксплуатацию, – все эти люди никакой ответственности не понесли. Некоторых не привлекают даже формально, а сами они позабыли о своих обещаниях оставить должности», — говорится в материале Думской.

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