Почти 35 млрд гривен из фонда COVID-19 потратили на дороги, поскольку строительство дорог дает возможность доставить больного в больницу вовремя.

Также заявление сделал Замглавы бюджетного комитета Александр Трухин («Слуга народа»), говорится в материале «РБК-Украина».

«Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам словил эту рыбу», — считает он.

С ним согласен и глава Счетной палаты Валерий Пацкан, по мнению которого, хорошие дороги — «лицо» государства:

«Однако есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют неотложного финансирования, особенно во время пандемии. Это в частности строительство больниц и их оснащение современным оборудованием».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что из Фонда борьбы с COVID-19 в Украине потрачено немногим более 20% средств.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2958 новых случаев COVID-19. При этом умерло рекордное число пациентов.