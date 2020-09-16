В Шведском институте оборонных исследований рассказали, как проводился анализ проб, на основании которого эксперты лаборатории пришли к выводу, что Алексей Навальный был отравлен именно «Новичком».

О деталях процедуры сообщила доктор Оса Скотт, глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности, пишет DW.

По ее словам, отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержании непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предписываются международной аккредитацией лабораторий FOI.

В институте также уточнили, что «непрерывность цепочки» важна, чтобы «никакие внешние факторы не могли повлиять» на качество проб.

«Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии», — констатировала Оса Скотт. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, «однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы «Новичок», подтвердила она.

В Шведском институте оборонных исследований уточнили, что реакция нервно-паралитического газа с белками крови и их связывание, обуславливающее токсическое действие химагента, как раз и позволило использовать образцы крови в лаборатории «для проверки» того, мог ли Навальный подвергнуться его использованию.

«Нервно-паралитические яды группы «Новичок» чрезвычайно токсичны», — рассказала Скотт в интервью германскому изданию Der Spiegel. «Одна капля может убить», — добавила она.

Напомним, Алексей Навальный был отравлен новым и более опасным типом «Новичка». Он остался в живых только благодаря пилоту, который решил немедленно посадить самолет, а также врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

Spiegel писал, что следы нервно-паралитического яда обнаружены и на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления 20 августа.

«Новичок» в организме Навального нашли также лаборатории Франции и Швеции.

15 сентября Алексей Навальный опубликовал в Instagram свой первый пост после отравления.