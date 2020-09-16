В ближайшие дни в Украину ворвутся похолодание, дожди с грозами и штормовой ветер.

Об этом свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра.

Так, грозовые дожди ожидаются в северных областях, на западе, а также в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях, уже 17 сентября.

В целом по Украине синоптики обещают переменную облачность, северо-западный ветер 5-10 м/с, на западе и севере порывы до 15-20 м/с.

Кратковременные дожди, местами с грозами, ожидаются в западных, северных, а также Винницкой областях. Температура воздуха днем 22-25 тепла, на юге и востоке до +29. На западе 19-24 тепла.

В Киеве в четверг ожидается переменную облачность, днем ожидается кратковременных дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха прогреется до 27-29 тепла.

Как мы уже сообщали, народный синоптик Леонид Горбань считает, что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

Тем временем, Физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предвещать магнитную бурю — 27 сентября. Это будет слабая магнитная буря уровня G1. Затем, 28 сентября снова ожидаются магнитные возмущения.