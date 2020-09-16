Верховная Рада 16 сентября приняла закон №3640, который до 21 апреля 2021 года запрещает забирать ипотечное жилье, приобретенное на валютные кредиты.

Поправки, поданные президентом Владимиром Зеленским поддержали 297 депутатов. Из них 214 голосов дала фракция «Слуга народа», пишет «Обозреватель».

Отметим, действие моратория завершалось 21 октября 2020 года. Депутаты сначала предлагали продлить мораторий более чем на год – до 1 января 2022 года, но Владимир Зеленский предложил продлить мораторий только до 21 апреля 2021 года.

По словам главы финансового комитета Даниила Гетманцева, этот закон – компромисс между интересами граждан и банков, ведь против него выступали в НБУ.

Издание напоминает, что впервые мораторий приняли в 2014, после резкого скачка курса доллара. Сейчас НБУ просил не голосовать за очередное продолжение, поскольку это приведет к тому, что банки не смогут вернуть кредиты под покупку недвижимости на общую сумму примерно 29 млрд грн. Кроме того, в октябре 2019 заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полную силу, только если будет отменен мораторий.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины анонсировал массовый запуск ипотеки под 10% уже до конца 2020 года. Как считает регулятор — все зависит от стабильности экономики в стране.