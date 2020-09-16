Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на завтра, 17 сентября, в Украине. По ее словам, в Украину заходит атмосферный фронт, который принесет дожди, а затем и похолодание.

Свой новый прогноз она опубликовала в Telegram.

Дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, на западе, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях. Без существенных осадков — на юге, востоке, в Днепре и Кропивницком.

При этом, продолжает синоптик, на западе и севере усилится до штормовых значений ветер.

Температура воздуха завтра еще будет высокой, днем ​​до + 25 + 30 градусов. Но на западе уже начнется похолодание, до + 20 + 23 градусов.

Это похолодание распространится и усилится 18-19 сентября. Ожидается в большинстве областей в течение пятницы-субботы снижение температуры воздуха до + 12 + 17 градусов.

На юге и юго-востоке 18-го сентября еще будет тепло + 20 + 24 градуса.

Заморозки 18 сентября вероятны в западных областях, а в ночь на 19 сентября в большинстве областей Украины, кроме юга.

В Киеве завтра ожидается дождь, местами с грозой. Будет очень тепло — до +29 градусов. Усилится северо-западный ветер до 15 м/с. В пятницу распространится холодный воздух вместе с сильным ветром, температура воздуха 18-19 сентября упадет до + 14 + 16 градусов. Заморозки в окрестностях города возможные в ночь на субботу. В Киеве суббота и воскресенье будут прохладными, но без осадков.

Как сообщалось ранее, первые заморозки придут в Украину уже к концу недели, 18 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны, температура упадет до нуля градусов.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что изменения климата в Украине приведут вымиранию животных и некоторых видов растений.