В украинских водительских правах появится отметка о том, согласен ли их владелец на посмертное донорство.

Соответствующая норма была введена Кабмином сегодня, 16 сентября.

В обновленном Кабмином порядке выдачи водительских удостоверений в Украине указано, что теперь документ будет содержать отметку о предоставлении согласия или не согласия на посмертное донорство и данных о группе крови водителя, а также его резусе-факторе.

А также для транспортных средств в Украине отныне вводится установление уровней соответствия экологическим нормам.

Напомним, водителей грузовиков в Украине могут заставить пересдавать на права каждые пять лет.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений водителя.

А также, Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который разрешает полиции останавливать автомобили для проверки водителей на трезвость.