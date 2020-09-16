Школы из-за COVID-19 должны закрываться в последнюю очередь, — так считают Во Всемирной организации здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что люди должны выбрать между работой баров, ночных клубов и школ, намекая на отказ от развлечений в пользу обучения, пишет The Telegraph.

«С учетом разрушительных последствий для детей и общества в целом, школы стоит закрывать только в местах с высоким уровнем передачи вируса, а непрерывность образования должна быть обеспечена с помощью дистанционного обучения», – заверили в ВОЗ.

При этом исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор констатирует, что более 460 миллионов детей не смогли получить доступ к онлайн-обучению, когда школы были закрыты:

«Это глобальная чрезвычайная ситуация в сфере образования. Согласно прогнозам, 24 миллиона детей бросят школу из-за COVID-19, поэтому мы призываем правительства уделять внимание открытию школ после снятия ограничений».

Накануне в Черновцах более сотни человек собрались под стенами ОГА с протестом против дистанционного обучения в школах и закрытых садиков.

Школы города Киев с 14 сентября работают с учетом нововведений оранжевой зоны карантина.