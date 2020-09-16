Новым главой Японии стал лидер Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга — бывшая правая рука Синдзо Абэ и генеральный секретарь кабинета министров с 2012 года.

Об этом сообщает Kyodo.

Его кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии 16 сентября. За нового премьера проголосовали 314 парламентариев из 465.

Ёсихидэ Суга уже пообещал продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ: реализовать меры по смягчению кредитно-денежной политики, снижению дефляции и стимуляции экономики. Кроме того, он сообщал о дополнительных мерах поддержки национальной экономики.

Отметим, 16 сентября правительство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ ушло в отставку в полном составе перед вступлением в должность Ёсихидэ Суги.

Напомним, в конце августа Синдзо Абэ заявил, что подает в отставку по состоянию здоровья. 65-летний Синдзо Абэ был премьер-министром почти восемь лет. Это уже второй раз, когда Абэ досрочно покидает премьера — в 2007 году он ушел в отставку из-за проблем с кишечником, проработав на этом посту всего год. В декабре 2012 года он повторно возглавил японское правительство.