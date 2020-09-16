В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 16 сентября.

Синоптики обещают украинцам теплый и ясный день.

Осадков не будет. Температура воздуха 25-28 градусов.

15 сентября в Украине отмечается День Мамонтия, в этот день православные вспоминают святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфины.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что изменения климата в Украине приведут вымиранию животных и некоторых видов растений.

Первые заморозки придут в Украину уже к концу недели, 18 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны, температура упадет до нуля градусов.