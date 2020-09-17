Безвизовый режим Украины и Евросоюза оказался под угрозой в связи с кадровыми решениями украинских властей касательно нового руководителя САП.

Об этом заявила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон на своей странице в Twitter.

По ее словам, власть Украины открыто проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

При этом, «продвигаются» кандидаты, которым не хватает опыта и добросовестности.

«Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро», — уверена она.

Напомним, в МВФ заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины зависит от независимости НАБУ, САП и ВАКС

Как мы уже рассказывали ранее, Украина с 1 сентября 2020 года приостанавливает действие безвиза для поездок в Беларусь.

Также сообщалось, что Украина, вероятно, получит второй транш от Международного валютного фонда в декабре этого года.