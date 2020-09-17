Появились новые подробности о состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого госпитализировали в немецкую клинику Шарите с COVID-19.

Как сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский, харьковский глава находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

По его словам, врачи немецкой клиники «Шарите» обрадовали «отличными новостями».

«Состояние стабильное! Динамика положительная! Инсульта и угрозы жизни нет и не было», – сообщил Родион.

Также по его словам, Кернес «передает всем спасибо за поддержку и рвется на работу».

Как мы уже рассказывали ранее, Геннадий Кернес, у которого диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких, перенес инсульт.

А также, он

Мэр Харькова заявил, что на его планы участвовать в выборах болезнь никак не повлияла.