17 сентября православные отмечает праздник, посвященный иконе Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей пожарных.

В этот день принято читать молитву, которая должна защитить от пожаров и молний, а также просить Деву Марию о помощи в борьбе со страстями и грехами. Напомним, 17 сентября также отмечается День спасателя Украины.

Ранее было принято с иконой Божьей Матери «Неопалимая Купина» обходить горящие дома. С этим были сопряжены и другие приметы, спасающие от пожаров – например, признаком будущей беды было заметить мышей на полу, кукушку или зайца в поле.

Что можно делать 17 сентября

Посещать церковь, ставить свечку иконе Богоматери «Неопалимая Купина». Можно использовать копию этой иконы как оберег для дома, считается, что она защищает домашний скот от болезней.

Наши предки в этот день обходили сеновалы и протыкали их вилами. Это должно было помочь разогнать нечистую силу.

Чего нельзя делать 17 сентября

В этот день огонь обретал священные свойства, с ним надо было обращаться осторожней. В частности, его запрещалось тушить водой — только молоком или задуванием. В этот день нельзя ругаться.