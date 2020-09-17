17 сентября отмечается День спасателя Украины – профессиональный праздник сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Zavtra напоминает, что праздник основали в 2008 году указом президента Виктора Ющенко в поддержку инициативы общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
День спасателя — поздравления
По материалам Обозревателя
День спасателя Украины 2020: смс, стихи и проза
День пожежної славної служби
Не забуде наш народ!
Хоч визнати, звичайно, потрібно –
Що згорить, то не зігниє;
Хоч дають тепло зі світлом
Підпалені дрова,
Але горіння при цьому
Поглинає газ О-два!
Життя стає жахливе,
Значить, вип’ємо ми не даремно
За хлопців в машині червоній
У червоний день календаря!
***
С Днем спасателя сегодня
Вас сердечно поздравляю,
Сил и крепкого здоровья
От души я вам желаю.
***
З днем рятівника, друзі,
Ми вас дружно вітаємо!
Тільки сміливості знову
В цей день ми вам бажаємо!
Будьте щасливі, друзі,
Будьте ви здорові,
Нехай дочекається вас родина
***
І нехай біди не буде знову!
С Днем спасателя, ребята,
Слава вам за подвиг ваш,
Все проблемы и невзгоды
Взять смогли на абордаж.
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб везло во всем, всегда,
Чтоб была к вам благосклонна
Ваша смелая судьба.
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Щиро вітаємо рятівників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом – Днем рятівника! Бережіть рідних і не будьте байдужими до інших людей! Зичимо вам здоров’я, добробуту в родинах, сил та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці.
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С Днем спасателя, наши герои! Сталкиваясь изо дня в день с бедой, вы не черствеете душой, храните в себе готовность к самопожертвованию. Результат этой работы – сотни спасенных жизней. Благодарение вам и наилучшие пожелания – счастья, здоровья и благополучия! С праздником!
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Вітаю усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом! Бажаю всіляких гараздів, здоров’я міцного та побільше життєвих благ. Нехай у наш нелегкий час Вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги. Зі святом вас!
День спасателя — открытки