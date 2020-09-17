Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Подольского района Киева, округ №77.
Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья:
Родился 1 августа 1987 года в городе Потсдам (Германия).
Жена — Виолетта Дрепина, есть дочь Мария.
Образование:
- В 2004 году Окончил Житомирскую общеобразовательную школу I-III ступеней №17.
- В 2010 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, факультет финансов и банковского дела, квалификация магистр финансов.
Трудовая деятельность:
- Присвоение денег в особо крупных размерах КП «Киевжилспецэксплуатация».
- Оказался в аутсайдерах «Рейтинга взаимодействия депутатов с избирателями», который составила фракция «Солідарність» в Киевском городском совете.
- Оказался замешан в самозахвате земельного участка на Трухановом острове, где расположен частный пляж «Южный берег Киева».
Декларация:
В 2018 году Андрей Дрепин задекларировал 679 тысяч долларов, 483 тысячи евро и 2,4 миллиона гривен наличными. Общий доход составил 4,3 млн грн.
Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры в Киеве. Есть два легковых автомобиля — Toyota RAV-4 и Mersedes-Benz GLE 400.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Кирилловская, 132, (044) 229-07-82, 229-07-64
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/drepinanton
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