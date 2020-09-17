Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Подольского района Киева, округ №77.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья:

Родился 1 августа 1987 года в городе Потсдам (Германия).

Жена — Виолетта Дрепина, есть дочь Мария.

Образование:

В 2004 году Окончил Житомирскую общеобразовательную школу I-III ступеней №17.

В 2010 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, факультет финансов и банковского дела, квалификация магистр финансов.

Трудовая деятельность:

Присвоение денег в особо крупных размерах КП «Киевжилспецэксплуатация».

Оказался в аутсайдерах «Рейтинга взаимодействия депутатов с избирателями», который составила фракция «Солідарність» в Киевском городском совете.

Оказался замешан в самозахвате земельного участка на Трухановом острове, где расположен частный пляж «Южный берег Киева».

Декларация:

В 2018 году Андрей Дрепин задекларировал 679 тысяч долларов, 483 тысячи евро и 2,4 миллиона гривен наличными. Общий доход составил 4,3 млн грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры в Киеве. Есть два легковых автомобиля — Toyota RAV-4 и Mersedes-Benz GLE 400.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Кирилловская, 132, (044) 229-07-82, 229-07-64

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/drepinanton

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Отчет за 2018 год.