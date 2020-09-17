Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, а также поддержал введение санкций против него.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Также Европарламент призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований российского оппозиционного политика Алексея Навального и ввести дополнительные санкции в отношении России.

В свой резолюции европейские депутаты поддержали деятельность Координационного совета во главе со Светланой Тихановской, который называют «переходным представительством народа».

Резолюция призвала руководство Евросоюза оказать содействие КС, а также требует немедленного освобождения его членов, находящихся под стражей.

А также Европарламент призвал отказаться от финансовой поддержки белорусского режима, в том числе кредитования по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

При этом необходимо поддерживать правозащитников, активистов и представителей гражданского общества Беларуси.

Как мы уже рассказывали ранее, в США ввели персональные санкции против народного депутата Андрея Деркача и трех граждан России.

Тем временем, Украина не признала результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку не считает их такими, которые отражают реальное волеизъявление белорусских граждан.