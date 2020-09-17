Известная российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с COVID-19.

Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, ей диагностировали пневмонию. Она находится в больнице пять дней и «скоро пойдет на поправку».

Певица рассказала, что у нее было «два выбора» — оставаться на самоизоляции или начать выступать, несмотря на риск.

«Я безоговорочно выбрала второе и ни о чем не жалею … Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь», — рассказала Нетребко.

При этом она добавила: «Не так страшен черт, как его описывают … Я хочу сказать что гораздо больше я устала от этого «е..тория « связанного с тестами, карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса».

Пандемия COVID-19 вышла из-под контроля и вакцина не будет панацеей, — такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, у которого диагностировали COVID-19, вероятно, эвакуирован на лечение за границу. СМИ предполагают, что Кернеса вывезли Bombardier Challenger 604 в Германию, ранее этим же бортом из России транспортировали Алексея Навального.