Правительство Украины изменило правила карантина, позволив выносить решения о запрете «живых» образовательных процессов в «красной» зоне комиссии ТЭБ и ЧС центрального и регионального уровней.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Степанов также добавил, что в административных единицах (города, районы) с «зеленым», «желтым» или «оранжевым» уровнем эпидемической опасности будет запрещаться работа школ/детских садов только в случаях, когда на самоизоляцию идут более 50% классов:

«Если в школе, например, есть 30 классов, и из них 15 отправлены на самоизоляцию из-за того, что заболели, то в таком случае школа идет на вынужденный перерыв».

Степанов также добавил, что «красный» уровень эпидемиологической опасности будет устанавливать общее решение государственной и региональной комиссии ТЭБ и ЧС:

«Что именно будет устанавливаться? У нас есть перечень ограничительных мер. Это касается также работы школ и детсадов, транспорта, ТРЦ. В зависимости от ситуации совместно будет приниматься решение. Или это сразу будет касаться ограничения всех сфер, либо постепенно, либо одна-две сферы».

Отдельно Степанов добавил, что не меняется порядок, что в случае заполненности 75% коек в области 5 дней подряд, регион попадает в «красную» зону: «Единственное, что мы изменили: нововыявленные случаи за 14 дней на 100 тыс. населения – «красный» уровень устанавливается, если этот показатель будет превышать более чем в пять раз средний показатель по стране».

Напомним, в Украине 16 сентября был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 — 3584 новых случаев. При этом Киеве, Одесской и Тернопольской областях диагноз коронавирусная инфекция подтвердили свыше 300 раз, а в Харьковской области свыше 400.

Пандемия COVID-19 вышла из-под контроля и вакцина не будет панацеей, — такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.