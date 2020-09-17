В октябре 2020 года украинцы получат дополнительный выходной, поскольку 14 октября, будет отмечаться День защитника Украины.

Кроме того, в этот день также проходит еще один большой православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы.

Таким образом, в октябре в Украине будет один дополнительный выходной — 14 октября. В связи с тем, что его не будут переносить на выходной день — украинцы смогут отдохнуть посреди недели.

Что касается школьников — они получат больше выходных, чем взрослые. В октябре начинаются осенние каникулы, которые продлятся всю последнюю неделю месяца — с 26 октября по 1 ноября включительно.

А в последнее воскресенье октября, 25 числа, Украина будет переводить часы на зимнее время, на один час назад.

Кроме того, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы.

Как мы уже рассказывали ранее, в сентября православные будут отмечать сразу несколько важных церковных праздников, среди них: Усекновение главы Иоанна Предтeчи и Рождество Пресвятой Богородицы.

А также напоминаем, в сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней — согласно календарю, в этоv месяце будет 22 рабочих дня и восемь выходных (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).