Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Украиной, Польшей и Литвой.

Такое заявление он сделал во время выступления на женском форуме «За Беларусь».

«Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, половину армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего с Литвой и Польшей», – заявил Лукашенко.

Также он призвал руководство Литвы, Польши и Украины с просьбой «остановить своих политиков» и «не дать развязать войну».

Кроме того, Лукашенко заявил о проведении второго этапа военных белорусско-российских учений «Славянское братство». Это якобы вызвано напряженной обстановкой в стране.

Говоря о выборах президента в Беларуси, Лукашенко заявил, что «мы провели выборы по Конституции и не нуждаемся ни в каком признании».

«Выборы состоялись, и они законны», – утверждает политик.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина не будет открывать границу и пропускать хасидов в Умань, несмотря на тысячи человек, которые собрались в нейтральной зоне на украино-белорусской границе.

Как мы уже рассказывали ранее, за минувшие выходные в Украину пустили почти 13 тсяч иностранных граждан, несмотря на закрытые с 29 августа границы.