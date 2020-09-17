Народный депутат Александр Юрченко официально исключен из фракции политической партии «Слуга народа».

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«Согласно части 3 статьи 60 регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии «Слуга народа» от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича», – заявил замглавы Рады.

Накануне, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Юрченко ещё не подал заявление о выходе из фракции, и пообещал передать его руководству фракции.

Тем временем в ОП поддержали решение Юрченко о выходе из фракции «Слуга народа» после скандала с его причастностью к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Там назвали решение Юрченко “уместным” и выразили надежду на его сотрудничество с правоохранительными органами.

Как мы уже рассказывали ранее, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала народному депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко, который фигурирует в коррупционном скандале, подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

А также, появились подробности получения взятки народным депутатом от «Слуги народа» Александром Юрченко.