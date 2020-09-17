Народному депутату Александру Юрченко, которого сегодня исключили из рядов «Слуги народа», вручили подозрение.

Подробности сообщаются в Офисе генерального прокурора. Юрченко подозревается в получении взятки и в целом его подозревают по трем статьям УКУ.

«17 сентября по поручению генерального прокурора прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры народному депутату Украины сообщено о подозрении», – сообщили в Офисе генпрокурора.

Как предварительно установило следствие, нардеп в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту, а также в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.

«Генеральным прокурором по результатам изучения материалов уголовного производства составлено и подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины – члену Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины)», – резюмировали в ведомстве..

Как мы уже рассказывали ранее, народный депутат Александр Юрченко официально исключен из фракции политической партии «Слуга народа».

А также, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала народному депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко, который фигурирует в коррупционном скандале, подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.