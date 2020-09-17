Бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты нашли следы яда из группы «Новичок», изъята из гостиничного номера Алексея Навального в Томске.

Об этом сообщили соратники политика в его Instagram.

К посту прикрепили видео осмотра его номера в гостинице Xander. Кадры, как утверждается, делали 20 августа через час после известия об отравлении Алексея Навального.

«Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео», — говорится в комментарии к видео.

При этом соратники Навального добавили, у них не было никакой особой надежды такое обнаружить:

«Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь (главред «Russia Today» Маргарита Симоньян заявила, что Навальному помогла бы «рафаэлка» в самолете, ведь она уверена, у него просто запущенная гипогликемия, — ред.), было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — утверждают соратники Навального.

Напомним, Алексей Навальный был отравлен новым и более опасным типом «Новичка». Он остался в живых только благодаря пилоту, который решил немедленно посадить самолет, а также врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

Spiegel писал, что следы нервно-паралитического яда обнаружены и на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления 20 августа.

«Новичок» в организме Навального нашли также лаборатории Франции и Швеции.

15 сентября Алексей Навальный опубликовал в Instagram свой первый пост после отравления.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в России заявили, что все запасы отравляющего вещества «Новичок» были уничтожены.