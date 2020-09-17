Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Об этом со ссылкой на российского ученого, профессора университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергея Ерофеева пишет «Медуза».

По словам Ерофеева, Алексея Навального на получение премии выдвинул «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией». При этом конкретных имен он называть не стал.

В комментарии «Дождю» он отметил, что среди выдвинувших Навального ученых есть «большие люди».

Как сообщалось ранее, бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты нашли следы яда из группы «Новичок», изъята из гостиничного номера Алексея Навального в Томске.

Напомним, Алексей Навальный был отравлен новым и более опасным типом «Новичка». Он остался в живых только благодаря пилоту, который решил немедленно посадить самолет, а также врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

«Новичок» в организме Навального нашли также лаборатории Франции и Швеции.

15 сентября Алексей Навальный опубликовал в Instagram свой первый пост после отравления.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в России заявили, что все запасы отравляющего вещества «Новичок» были уничтожены.