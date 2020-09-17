Украина, вероятно, получит второй транш от Международного валютного фонда в декабре этого года.

Такое заявление в эфире «Украинского радио» сделала глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев.

При этом нардеп отметил, что деньги МВФ должны были поступить в сентябре, так как Украина выполнила большинство структурных маяков для получения транша МВФ:

«Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш в сентябре, очевидно, этого не произойдет, но есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет результата, и мы получим его в декабре, что нам очень нужно».

Как сообщалось ранее, миссия Международного валютного фонда приостановила свои визиты в Украину. Как пояснял министр финансов Сергей Марченко, эксперты МВФ изучают работу украинских антикоррупционных органов, а также дело Суркисов и ПриватБанка, и использование средств из COVID-фонда.

Также сообщалось, что Украина разблокировала получение макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму 1,2 миллиарда евро.