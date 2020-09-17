Несмотря на то, что Украина ограничила въезд на свою территорию для иностранцев до 28 сентября, паломники-хасиды массово пытаются попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана.

Как сообщало ранее Zavtra, 16 сентября на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины находились уже около тысячи хасидов. Для них развернули 10 палаточных модулей. Кроме того, Международный комитет Красного Креста развернул пункты помощи хасидам в нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. Некоторые паломники пытались по болоту перейти границу с Украиной.

О том, почему для хасидов так важно паломничество в Умань, пишет «Обозреватель».

Евреи, совершающие паломничество в Умань, – исповедуют одно из течений иудаизма – хасидизм (в переводе означает праведность). Они также известны как брацлавские хасиды. Каждый хасид считает своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана – основателя этого течения. Во время паломничества в Умань хасиды учат мальчиков Торе. Считается также, что встретить новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы сулит очень счастливый следующий год.

Хасиды приезжают в Умань целыми общинами, вместе с детьми. Некоторые бывают здесь всего раз, некоторые приезжают каждый год. Те, у кого недостаточно средств на поездку, обращаются за помощью к благотворительным структурам Израиля, которые оплачивают проезд общине, предоставляют продукты и средства на аренду жилья в Умани.

Рош ха-Шана отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В 2020 году иудейский новый год приходится на 18-20 сентября.

В первый вечер Рош ха-Шана принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в Книгу Жизни. Во время праздничной трапезы принято обмакивать хлеб, над которым была произнесена бенедикция, в мед, чтобы грядущий год был сладким. Существует также обычай на Рош ха-Шана есть яблоки с медом.

Как и в другие еврейские праздники, этот день проходит в молитвах. Они содержат десять библейских текстов, в которых вспоминают Бога как царя, десять текстов, в которых упоминается Бог как такой, что помнит все, и десять текстов, в которых упоминается шофар (бараний рог) – один из важных атрибутов Рош ха-Шана: в него трубят в ходе утренней молитвы.

С Рош ха-Шана начинается 10-дневный период – «дни трепета» (йомим ха-нора), который завершается днем искупления и всепрощения Йом-Кипур. В этот период следует обдумать свои поступки, исправить ошибки и раскаяться. После Йом-Кипур божественное решение утверждается окончательно и определяется судьба человека на следующий год.

Накануне мэр Умани Александр Цебрий заявил, что в городе сложилась пугающая ситуация с ростом количества больных COVID-19. Он связывает появление больных коронавирусом с приездом хасидов на празднование Рош-Ха Шана.