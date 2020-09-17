Родителям новорожденных решили вернуть так называемые «Пакеты малыша», которые неудачно пытались заменить материальном компенсацией в размере 5 тысяч гривен.

Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов.

Отметим, «Пакет малыша» ввели в Украине в 2018 году — в него входит набор необходимых новорожденному вещей.

Позже, в июле 2020 года бэби-боксы решили заменить выдачей родителям денежной суммы в 5 тысяч гривен, которые планировалось переводить на специальную карту.

Однако Детский фонд ООН призвал Кабмин сохранить «пакеты малыша» и не заменять его материальной компенсацией.

Тем временем Минсоцполитики все же инициирует создание интернет-платформы для монетизации пособия «Пакет малыша».

Ведомство совместно с Ассоциацией производителей Украины намерено обсудить этот вопрос с национальными производителями детских товаров и другими субъектами хозяйствования в сфере торговли детскими товарами.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине изменились изменились правила выплаты социальной помощи для матерей-одиночек.

В то же время, в Минсоцполитики рассматривают вопрос для родителей возможности выбора – получить «пакет малыша» или 5 тысяч гривен.