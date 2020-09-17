Проведение выборов в ОРДЛО на сегодняшний день является невозможным.

Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает ЗИК.

Политик увтерждает, что на данный момент, на неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование.

«Выборы на территории ОРДЛО сегодня — провести невозможно. Физически невозможно. На сегодня дополнительных инициатив от представителей ТКГ пока, нет», — сказал Разумков.

Кроме того, по мнению спикера Рады проводить выборы под «дулом автоматов» на Донбассе нельзя.

Тем временем в России считают, что постановление Рады якобы противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО. В связи с этим российская сторона фактически заблокировала переговоры по Донбассу в ТКГ.

Как мы рассказывали ранее, в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов. В этом году они пройдут уже по новым правилам — как в Украине будут проходить местные выборы — инфографика.

А также, разработаны рекомендации по проведению местных выборов в условиях COVID-19 Центральной избирательной комиссии Украины совместно с Министерством здравоохранения.