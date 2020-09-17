У президента Владимира Зеленского и действующей власти резко падает рейтинг.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Так, в сентябре в отношении к власти более половины украинцев преобладают негативные оценки: не доверяют власти 44% респондентов, безразличны — 23%, ненавидят — 5%. Поддерживают власть только 16% опрошенных, уважают — 12%.

При этом все высшие должностные лица — президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков — по состоянию на сентябрь 2020 имеют отрицательный баланс оценок деятельности и демонстрируют устойчивую тенденцию роста негативных и сокращение положительных оценок деятельности.

Деятельность Зеленского положительно оценивают только 39% украинцев, Шмыгаля — 21%, Разумкова — 27%.

Исследование фонда «Демократические инициативы» и «Центра Разумкова» показало, что 79% украинцев убеждены, что граждане Украины должны знать украинский язык.

В июле фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова опрашивали украинцев о COVID-19. По состоянию на начало июля, 92% украинцев заявляли, что не болели COVID-19, одновременно с этим 5% говорили, что они или их родственники уже столкнулись с коронавирусной инфекцией.

58% украинцев считают, что им не угрожает опасность подхватить коронавирусную инфекцию (COVID-19).

А результаты социологического опроса, который провела группа «Рейтинг», показывают, что украинцы не поддерживают дистанционное обучение в школах, а также уверены, что карантин ухудшил успеваемость детей.