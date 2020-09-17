Средих застрявших на украинской границе хасидов, медики Красного Креста выявили четыре случая коронавирусной инекции COVID-19.

Подробности сообщает Суспільне со ссылкой на главу черниговской областной организации общества Красного Креста Оксану Мудрую.

Так, данные о больных хасидах ей передали белорусские коллеги.

Паломники с выявленныым COVID-19 отказались от госпитализации в белорусской больнице и находятся на границе Украины с Беларусью.

Тем временем, 17 сентября Оксана Мудрая вместе с представителями Национального комитета Красного креста и отряда быстрого реагирования, одетые в защитные костюмы, передали через белорусских коллег хасидам 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды.

Также хасидам передали четыре тысячи пакетов специальной еды от еврейской общины Умани. По ее словам, получив пищу, паломники пели и танцевали, при получении передачи и поблагодарили за помощь.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина не будет открывать границу и пропускать хасидов в Умань, несмотря на тысячи человек, которые собрались в нейтральной зоне на украино-белорусской границе.

Также напомним, Рош ха-Шана отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В 2020 году иудейский новый год приходится на 18-20 сентября.