В Беларуси остро отреагировали на резолюцию Европарламента касательно непризнания выборов президента.

МИД Беларуси заявил, что в резолюции европолитиков нет конструктивного либо взвешенного тезиса.

Минск утверждает, что резолюция показывает непонимание происходящих в стране процессов и абсолютную «оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС».

«Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда», — сообщают белорусские чиновники.

Также они «посоветовали» изучить международное право и научиться уважать суверенитет других стран.

Как мы уже рассказывали ранее, Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, а также поддержал введение санкций против него.

Также появились данные о том, что 16-летний сын Александра Лукашенко Николай будет учиться в Москве под вымышленной фамилией.