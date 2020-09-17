Верховная рада Украины запретила народным депутатам нанимать на работу родственников и прочих близких лиц.

Законопроект №2203 поддержали 252 народных депутата.

Как указано в документе, предусматривается ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней.

Соответственно, запрет иметь в подчинении близких лиц распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.

Ранее, народные депутаты не имели ограничений при назначении себе в подчиненные или помощники-консультанты — своих близких лиц.

«Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам — и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Как мы уже рассказывали ранее, родителям новорожденных решили вернуть так называемые «Пакеты малыша», которые неудачно пытались заменить материальном компенсацией в размере 5 тысяч гривен.

А также, украинским банкам и кредитным союзам запретят взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей по потребительским кредитам в размере, который превышает сумму кредита.