Погода в Украине резко изменится 18 сентября — в страну придут первые заморозки на почве.

Об этом рассказала синоптик Татьяна Адаменко, передает Обозреватель.

«Ночью ожидаем заморозки в западных и северных областях, возможно в северных районах центральных областей. Слава богу, не такие страшные, какими они виделись три дня назад», – уточнила она.

Так, практически во всех областях Украины ожидается резкое понижение температуры, в ночные часы она составит всего 3-9 градусов тепла.

«Но заморозки на поверхности почвы – это нормальное явление для осени. Это не сенсация или аномалия. По климатическим условиям заморозки в северных областях у нас наблюдаются уже в конце августа», – пояснила синоптик.

Как мы уже рассказывали ранее, в ближайшие дни в Украину ворвутся похолодание, дожди с грозами и штормовой ветер.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит, что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.