В ресторане «Канапа» в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Первые подробности чрезвычайного происшествия передает «Информатор»

Взрыв прогремел в ресторане «Канапа», который находится на Андреевском спуске, 19а.

Два человека были госпитализированы с травмами, которые получили во время ЧП. Кроме того, в помещении заведения началось возгорание после взрыва.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газа.

На данный момент на территории ресторана работают правоохранители и взрывотехники.

Также появилось первое видео с места происшествия.

Как мы уже рассказывали ранее, в Житомирской области 31 августа произошло серьезное происшествие — на железнодорожном пути произошел взрыв.

А также, вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в результате разгерметизации взорвался газопровод. После этого никто не перекрывал газ около двух часов, перекладывая ответственность за это решение.