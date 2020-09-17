В ресторане «Канапа» в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.
Первые подробности чрезвычайного происшествия передает «Информатор»
Взрыв прогремел в ресторане «Канапа», который находится на Андреевском спуске, 19а.
Два человека были госпитализированы с травмами, которые получили во время ЧП. Кроме того, в помещении заведения началось возгорание после взрыва.
Согласно предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газа.
На данный момент на территории ресторана работают правоохранители и взрывотехники.
Также появилось первое видео с места происшествия.
Как мы уже рассказывали ранее, в Житомирской области 31 августа произошло серьезное происшествие — на железнодорожном пути произошел взрыв.
А также, вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в результате разгерметизации взорвался газопровод. После этого никто не перекрывал газ около двух часов, перекладывая ответственность за это решение.