В Италии разработали тест, который способен обнаружить наличие коронавирусной инфекции всего за 12 минут.

Как сообщается, его разработала компания Menarini Diagnostics.

В то же время, инновационная экспресс-система тестирования способна также определить и наличие антител к COVID-19 у пациента.

С помощью теста врачи смогут быстро определить наиболее заразных пациентов – всего за 12 минут.

Ранее в Израиле представили тест на коронавирус, который может обнаружить коронавирус за 10 секунд. На данный момент, Израиль ведет переговоры с Минздравом о внедрении этой технологии в Украине.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине установлен новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 — 3584 новых случаев. При этом в 3 регионах диагноз коронавирусная инфекция подтвердили более 300 раз, в одном — 400.

Тем временем, Геннадий Кернес, у которого диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких, перенес инсульт.