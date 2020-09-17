Пандемия COVID-19 вышла из-под контроля и вакцина не будет панацеей, — такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Его заявление цитирует «Дождь» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отметим, число жертв пандемии COVID-19 приближается к миллиону.

Антониу Гутерриш призвал страны к глобальному прекращению огня, подчеркнув, что коронавирус является «угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире».

Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что вакцина не будет панацеей от эпидемии:

«Одна вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем».

Он предложил рассматривать вакцину как «глобальное общественное благо», которое должно быть доступно для всех, но для этого требуется «качественный скачок в финансировании».

Отметим, только 14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный суточный рост числа заболевших COVID-19: больше 307 тысяч человек. Больше всего заболевших было в Индии (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилии (43,7 тысяч).

Тем временем в Украине 16 сентября был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 — 3584 новых случаев. При этом Киеве, Одесской и Тернопольской областях диагноз коронавирусная инфекция подтвердили свыше 300 раз, а в Харьковской области свыше 400.

Уже сообщалось, что в Одессе началась катастрофа с госпитализацией и лечением больных COVID-19. Большинство больниц уже переполнено, кислорода не хватает на всех.

Ранее, в сети показали огромную очередь из «скорых» у приемного отделения одесской больницы, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, у которого диагностировали COVID-19, вероятно, эвакуирован на лечение за границу. СМИ предполагают, что Кернеса вывезли Bombardier Challenger 604 в Германию, ранее этим же бортом из России транспортировали Алексея Навального.