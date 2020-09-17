В некоторых областях Украины местные власти пытались помешать установке базовых станций мобильной связи, заявляя о вреде излучения от 5G и 4G.

Подробности рассказывает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.

«Радиофобия не шутка: она все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине. И речь идет не только об ожидаемом 5G, но и о 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и на который очень ждут в сельской местности» , – считают в министерстве.

Один из инцидентов произошел в Броварах под Киевом. Там управление образования Броварского городского совета требовало убрать установленные базовые станции неподалеку от школы.

«Когда обычный человек опасается радиоволн, это его личная позиция. Можно верить доказанным научным фактам, «страшилкам» из сомнительных сюжетов по телевизору или просто слухам. Другое дело, когда радиофобию исповедуют представители власти, которые способны своими действиями препятствовать развитию современных технологий в государстве», – добавили в ведомстве.

А руководство управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета, требует отмены установки станции в Ивано-Франковской городской клинической больнице.

Кроме того, под предлогом радиофобии лишает качественной мобильной связи своих пациентов и Центральная районная больница Киево-Святошинского района, а также ряд государственных и коммунальных учреждений в Мариуполе.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве прошла акция протеста против внедрения 5G в Украине. Протест состоялся под стенами Национальной комиссии по регулированию в сфере связи.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требовали запретить в Украине 5G.