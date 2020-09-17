Верховная Рада приняла законопроект №3615-1, который разрешает продажу лекарств через интернет.

За соответствующий закон 17 сентября проголосовали 258 народных депутатов, пишет «hromadske».

Закон должен урегулировать правоотношения в сфере онлайн-торговли лекарствами, обеспечить защиту покупателей от рисков приобрести некачественные или фальсифицированные препараты, а также урегулировать случаи самолечения украинцев, обеспечить фармацевтическую опеку потребителей и ограничить незаконное вмешательство сервисов и посторонних людей в процесс доставки лекарств.

При этом для торговли лекарствами онлайн аптеки должны получить необходимые лицензии, которые подтвердят то, что препараты должным образом хранятся и перевозятся.

Что нельзя будет купить по интернету

Лекарства, которые выдают в аптеке по рецепту, можно будет приобрести только при наличии электронного рецепта.

Медикаменты с наркотическим составом, психотропные вещества и прекурсоры — продавать не будут, если у изготовителя не будет специальной лицензии.

Сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические лекарства, которые и в обычных аптеках запрещено продавать.

Ранее сообщалось, сколько денег уходит на лекарства и медицинское обслуживание у жителей Украины.

Первый реальный эффект вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) проявится в мире не ранее 2022 года.