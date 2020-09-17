Пророссийские террористы на Донбассе в очередной раз нарушили режим полного прекращения огня в зоне ООС.

Подробности сообщает пресс-центр штаба ООС.

В то же время, обстановке на временно оккупированных террориториях Донбасса остается контролируемой.

Так, боевики совершили один обстрел в сторону украинских позиций в районе населенного пункта Новогригорьевка. Провокационный огонь был открыт из стрелкового оружия.

«Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов. Наши защитники оружие в ответ не применяли», — сообщает штаб ООС.

К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Как мы уже сообщали ранее, пророссийские террористы на Донбассе продолжают блокировать обмен пленными, заявляя, что не проведут его до изменения закона о выборах.

А также, 16 сентября, в районе Новотошковского из-за неосторожного обращения с гранатой погиб украинский защитник.