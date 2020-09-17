Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала народному депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко, который фигурирует в коррупционном скандале, подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Об этом она сообщила у себя в Facebook.

«Я хочу сделать важный акцент: генеральный прокурор не работает секретарем детективов НАБУ, прокуроров САП. Это не только мое право изучать материалы дела (а не справки или отдельные части нсрд), это и моя обязанность, установленная законом, и я четко намереваюсь это делать всегда. Некоторые пытаются сместить фокус — не получится. У меня нулевая толерантность к информационным атакам и попыткам манипулировать результатами моих решений. Если в моем лице правоохранители хотят видеть надежное плечо, следуйте букве закона», — пишет она.

Венедиктова также добавила, что не станет ограничивать конституционные права граждан со специальным статусом или без него, не изучив материалы дела: «Это мое принципиальное условие и я не собираюсь от него отказываться. Осуществлять на меня влияние при помощи журналистов или активистов — пустой номер, я уже много раз доказывала это действиями. Прошу также не забывать, что «случайный слив» материалов уголовных производств в СМИ — это противозаконно».

Как известно, НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Юрченко. Ранее исключенный из фракции СН Гео Лерос сообщал, что помощник взял первые $13 тысяч, которые требовал Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Накануне НАБУ предоставило подробности получения взятки народным депутатом от «Слуги народа» Александром Юрченко.